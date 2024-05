Sucesso e Solidariedade Badin, o Colono: conheça o humorista que já arrecadou mais de R$ 63 milhões para vítimas das enchentes no RS Com personagem inspirado em descendentes de italianos de áreas rurais do Estado, ele acumula milhões de visualizações em seus vídeos na internet. Além disso, desde as enchentes de 2023, ficou conhecido pela solidariedade com o povo gaúcho