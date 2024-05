O Festival Turá vai ser adiado. Os shows seriam realizados entre os dias de 25 e 26 de maio no Anfiteatro Pôr do Sol, em Porto Alegre. Ainda não há previsão de novas datas. Em nota, as empresas T4F e Maia Entretenimento, juntamente com a equipe do Festival Turá Porto Alegre, lamentaram a tragédia que impacta o Rio Grande do Sul e se disponibilizaram para ajudar os atingidos pela enchente.