Sócios da boate Kiss, Elissandro Callegaro Spohr e Mauro Londero Hoffman foram encaminhados à Penitenciária Estadual de Canoas (Pecan) na tarde desta terça-feira (3). Os dois haviam se apresentado na Polícia Civil no dia anterior, após decisão do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), que restaurou a condenação pelo incêndio que matou 242 pessoas em Santa Maria.