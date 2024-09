A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, que tornou válido o júri que condenou os quatro réus da boate Kiss não coloca fim a um dos processos mais extensos da Justiça do RS. Apesar da determinação de cumprimento de pena, expedida na tarde de segunda-feira (2), existem recursos pendentes e possíveis que buscam invalidar o júri, relaxar as prisões e até mesmo revisar a decisão de Toffoli.