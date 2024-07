Direito negado

Ministra do STJ vê "arrogância" de desembargador que negou preferência a advogada grávida

O caso ganhou notoriedade após o magistrado rejeitar cinco pedidos de Marianne Bernard para apresentar sustentação oral no início da sessão virtual de julgamentos da 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, na última quinta-feira (27)

03/07/2024 - 17h20min Atualizada em 03/07/2024 - 17h27min