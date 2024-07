Polêmica Notícia

CNJ investigará desembargador que negou prioridade à fala de advogada gestante em sessão virtual do TRT4

Durante sessão virtual do TRT4, presidente da 8ª Turma, desembargador Luiz Alberto Vargas, negou pedidos da advogada Marianne Bernardi para fazer sustentação oral com prioridade. Ela está grávida de oito meses e disse não estar passando bem no momento da sessão, mas teve que esperar por quase sete horas para falar no processo

30/06/2024 - 19h07min Atualizada em 30/06/2024 - 19h24min