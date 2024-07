"Acho uma injustiça com minha biografia. Vou descansar, refletir, ver o que aconteceu", diz desembargador que teria desrespeitado direito de advogada gestante

O desembargador Luiz Alberto Vargas, presidente da 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4), negou pedidos de uma advogada grávida de oito meses para fazer sustentação oral com prioridade em sessão virtual de julgamento, na última quinta-feira (27). A advogada Marianne Bernardi disse não estar passando bem no momento e recebeu apoio de outros advogados, do representante do Ministério Público do Trabalho e de desembargadores.