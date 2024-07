Repercussão Notícia

"Acompanhei entristecida esse episódio", diz ministra que teve filha prematura depois de sessão no CNJ

Daniela Teixeira deu à luz com 29 semanas de gestação, após esperar oito horas para falar no Conselho, e bebê passou 62 dias na UTI. Caso motivou criação de lei, em 2016, que dá prioridade de sustentação a advogadas grávidas, mas foi ignorada em sessão virtual do TRT-4 na quinta-feira