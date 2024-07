Prazo quase no fim Notícia

Governo do Estado ainda não recebeu informações sobre entrega de 2 mil casas para atingidos pela enchente

No dia 9, em entrevista ao "Gaúcha Atualidade", o ministro-chefe da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, disse que moradias estariam prontas até o final do mês. Na ocasião, ponderou que a questão não dependia apenas da União, porque o cadastro é feito pelas prefeituras

24/07/2024 - 13h10min