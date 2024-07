“Queremos entregar as primeiras 2 mil casas em julho”, diz Pimenta sobre moradias adquiridas pelo governo federal para afetados pela enchente

Em entrevista na manhã desta terça-feira (9) ao programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, o ministro-chefe da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, falou sobre o processo de recuperação do Estado e projetou para ainda este mês a entrega dos primeiros imóveis adquiridos prontos pelo governo federal e doados a famílias que tiveram a moradia destruída ou interditada definitivamente em razão da enchente de maio. Segundo o ministro, já são mais de 4,7 mil imóveis cadastrados para venda no site da Caixa Econômica Federal.