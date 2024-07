Enchente do Vale do Taquari traz à tona descobertas arqueológicas sobre os povos Guarani

O Rio Grande do Sul, que já é o Estado com mais sítios arqueológicos no Brasil, pode aumentar ainda mais o número de espaços registrados. A força da água da enchente de setembro e novembro de 2023 e de maio de 2024 no Vale do Taquari destruiu vegetações e edificações, revelando materiais que podem pertencer a povos indígenas Guarani da antiguidade. Pesquisadores da Universidade do Vale do Taquari (Univates) e de instituições de Pelotas, Santa Catarina e Argentina irão a campo nas próximas semanas para investigar as descobertas, que podem ter três mil anos de idade.