Meta usará reconhecimento facial de celebridades para detectar anúncios falsos

Empresa dona do Facebook garante que a tecnologia cumpre com as regulamentações europeias de proteção de dados.

A Meta, empresa proprietária do Instagram e do Facebook, anunciou uma ferramenta de reconhecimento facial para detectar anúncios fraudulentos que utilizam imagens de celebridades no Reino Unido, na União Europeia e na Coreia do Sul. A big tech já testou a ferramenta em outros países, onde planeja expandir a aplicação da medida para incluir mais celebridades.