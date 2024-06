O paleontólogo Pedro Lucas Porcela Aurélio encontrou os primeiros vestígios fósseis em território brasileiro de uma espécie de réptil que viveu há cerca de 237 milhões de anos atrás, antes do período dos dinossauros. A descoberta ocorreu em uma rocha oriunda de Paraíso do Sul, município na região central do Estado, doada ao Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica (Cappa) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).