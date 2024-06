“ιηϲουϲυν”, “μβηθηκαι”, “καιαυτοϲα”: esses são alguns trechos do manuscrito mais antigo já encontrado contendo o Evangelho de Pseudo-Tomé – um texto apócrifo transmitido há séculos que relata a infância de Jesus Cristo. A descoberta do papiro foi feita pelo gaúcho Gabriel Nocchi Macedo e pelo húngaro Lajos Berkes e traz novas contribuições para entender a origem do texto, cujo manuscrito original permanece desconhecido.