Como as cooperativas estão ajudando na reconstrução do RS

Recuperação socioeconômica do Estado passa pelo senso de apoio mútuo que caracteriza as cooperativas — e que já vem sendo fundamental desde os primeiros impactos da enchente. Quando o Rio Grande do Sul se viu diante da maior catástrofe climática de sua história, as cooperativas foram fonte de solidariedade

04/07/2024 - 22h00min Atualizada em 05/07/2024 - 09h42min