Serra celebra os 122 anos da primeira cooperativa da América Latina

O religioso suíço Teodor Amstad chegou ao Rio Grande do Sul em 1885 para fazer história. De formação jesuíta, além de orientar as comunidades na qual atuou como pároco, ele foi responsável por liderar um movimento que mudou a vida dos pequenos agricultores da comunidade de Linha Imperial, localizada entre os municípios de Nova Petrópolis e Gramado, na região da serra gaúcha, com a criação da primeira cooperativa de crédito do país e da América Latina. Paulo Cesar Soares, diretor executivo da Casa Cooperativa Nova Petrópolis, organização não-governamental responsável por gerir o espaço que abrigou a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, relembra que os agricultores e suas produções não eram valorizados nos primórdios do século 19.