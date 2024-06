Como foi o desempenho das cooperativas em 2023

Entre a expansão de segmentos como o de crédito, e a redução a reboque da estiagem do agropecuário, o cooperativismo gaúcho fechou 2023 com um faturamento 3,3% superior ao de 2022, somando R$ 86,3 bilhões. Chama a atenção ainda, no relatório divulgado pelo Sistema Ocergs/Sescoop-RS, a expansão de 20% registrada ns sobras (a parte dividida entre associados), que alcançaram R$ 5,11 bilhões. Resultados que vêm apesar dos impactos trazidos pela falta de chuva sobre a produção de verão e o excesso de precipitações sobre a de inverno, que impuseram uma receita 7,7% inferior às cooperativas do agro. Ainda assim, mantém-se o mais representativo entre os sete ramos, respondendo por 56,3% da receita total.