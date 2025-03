Mulheres e jovens são destaques na Feira da Agricultura Familiar de Torres, que termina nesta terça

Dos 59 empreendimentos presentes, 33 têm o comando de mulheres e, 18, de jovens. Um panorama que têm se repetido nesses espaços. Larissa começou a ter contato com o trabalho na agroindústria familiar, que produz embutidos, quando a mãe precisou se ausentar do posto em razão da chegada do irmão mais novo.

— A feira retomou (no ano passado não foi realizada) com força e tivemos mais uma grande feira da agricultura familiar. Teve grande público, com o litoral gaúcho mais uma vez mostrando força — avalia Jocimar Rabaioli, assessor de Política Agrícola da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado (Fetag-RS).