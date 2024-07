Cooperativas de crédito são destaque no RS Pelo segundo ano consecutivo

O agro segue sendo o setor com maior faturamento entre os segmentos do cooperativismo — foram R$ 48,6 bilhões em 2023, o que corresponde a 56,3% do faturamento dos sete ramos (veja mais abaixo). No entanto, as cooperativas de crédito foram, novamente, as que mais cresceram no último ano, em termos percentuais, registrando faturamento de R$ 24,2 bilhões, valor 29,3% maior do que o registrado em 2022. As informações são do estudo Expressão do Cooperativismo Gaúcho 2024, do Sistema Ocergs-Sescoop/RS (ano-base 2023).