O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, tem reunião nesta terça-feira (25), com os ministros da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, e do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, para fechar os detalhes do Plano Safra, que será lançado na quarta-feira (26), em Brasília. Durante o dia, Lula também terá três reuniões com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.