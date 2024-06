Equívoco, especulação e diálogo: as negociações para evitar um novo leilão de importação de arroz 

Representantes dos arrozeiros têm até a próxima quinta-feira (27) para apresentar propostas ao governo federal a fim de suspender de vez a importação do produto. O novo secretário de Agricultura do Rio Grande do Sul, Clair Kuhn, avaliou na Rádio Gaúcha que “houve um equívoco do governo federal", já que não há possibilidade de desabastecimento, o que seria o principal motivo para uma compra.