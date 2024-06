A presença dos ministros da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário na reunião inicialmente programada com o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) é um indicador do quanto o debate em torno da proposta de importação de arroz ficou aquecido. Representantes da Federação das Associações de Arrozeiros do Estado (Federarroz-RS) abriram uma janela de diálogo, depois do barulho criado não só com a decisão do governo federal de trazer o produto de fora, mas com o processo de aquisição em si, que terminou com a suspensão do primeiro leilão. O grupo saiu do encontro com o pedido para que apresente uma proposta que concilie preços acessíveis ao consumidor com garantia de renda ao produtor.