Em Brasília

Ministro da Agricultura confirma que Plano Safra 2024/25 será lançado nesta quarta-feira

Cerimônia, que contará com a presença do presidente Lula, deve ser realizada no Palácio do Planalto. Ministério da Agricultura sugere R$ 452,3 bilhões para o financiamento de médios e grandes produtores

24/06/2024 - 11h15min Atualizada em 24/06/2024 - 11h20min