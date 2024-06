Em entrevista ao programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, nesta segunda-feira (24), o novo secretário da Agricultura do Rio Grande do Sul, Clair Khun disse que a safra colhida de arroz no Estado foi maior do que no passado, o que, segundo ele, garante o abastecimento no país, apesar da enchente que atingiu o RS no mês passado.