Clima ameno atrai visitantes à Expodireto após onda de calor

O calorão deu lugar a um clima mais convidativo no primeiro dia de Expodireto Cotrijal , em Não-Me-Toque, no norte gaúcho. A feira abriu os portões nesta segunda-feira (10) com expectativa de que até 280 mil pessoas visitem o parque até sexta (14).

Como nas edições anteriores, a tendência é que o movimento seja maior entre terça e quinta . Quem aproveitou o primeiro dia foi a produtora Salete Fátima Cadore, 63 anos, em companhia da neta Laura. As duas chegaram de Tio Hugo por volta das 10h para passear pelo espaço e conhecer as novidades da edição .

Fotografando as populares bandeiras no pórtico do parque, a aposentada Rosane Ebertz e o marido retornaram para a Expodireto depois de algumas edições sem visitar o parque. De Carazinho, os dois pretendiam passar o dia no local.