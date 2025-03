Estiagem pauta debates na Casa RBS durante a Expodireto

Luis Iarcheski / Agencia RBS

Com início nesta segunda-feira (10) em Não-Me-Toque, a 25ª edição da Expodireto Cotrijal reúne agricultores, empresários e lideranças de diferentes setores para discutir as potencialidades e o futuro do agronegócio. Um dos espaços voltados ao debate é a Casa RBS, onde os visitantes acompanharão programas de rádio e TV, além de poder interagir com comunicadores e participar das discussões.

No primeiro dia da feira, o enfrentamento da estiagem no Rio Grande do Sul dominou a Expodireto e pautou as conversas promovidas pelo Grupo RBS. Durante a manhã, o Governo do Estado anunciou um fundo de R$ 46,7 milhões para uso da Defesa Civil, com repasse a municípios em situação de emergência e calamidade causados pela seca.

Um dos entrevistados pelo Gaúcha Atualidade, o presidente da Farsul e vice-presidente da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, Gedeão Pereira, falou sobre as dificuldades enfrentadas nas últimas safras por causa do clima:

— É uma seca muito manchada, mas com impacto muito forte porque os produtores rurais do Estado já vêm com endividamentos passados tanto pela falta da chuva como pelo excesso dela, que aconteceu naquele cataclisma em maio do ano passado. Então, na realidade, a dificuldade dos produtores rurais vem sendo contínua.

Na avaliação do presidente da Farsul, o cenário deve influenciar os números da feira neste ano. Contudo, apesar das dificuldades, os produtores tendem a investir para ter uma agricultura eficiente.

— Essa agricultura está tornando o Brasil o maior país agrícola do mundo. Hoje somos o terceiro e seremos o maior entre 2035 e 2040. Mas isso significa que o produtor tem que estar continuamente investindo — pontuou Pereira.

Quem também passou pelo espaço institucional do Grupo RBS foi o presidente da Aprosoja RS e senador suplente, Ireneu Orth. Ele destacou os aprendizados que ocorrem durante o evento em termos de tecnologia, equipamentos, plantas, além da troca de conhecimento.

— Esperamos que, apesar da dificuldade econômica que o produtor do Rio Grande do Sul tem neste ano, os avanços continuem porque a seca não vai durar sempre. Nós vamos ter tempo bom de novo pela frente, sim — disse.

Orth também enfatizou o papel dos eventos agrícolas para o avanço do setor no Brasil e o aumento da produção nacional:

— Nos últimos 25 anos, o Brasil partiu de 80 milhões de toneladas de grão para 320 (milhões de toneladas). Isso se deve graças a esse efeito onde as exposições e, especialmente a Expodireto, têm contribuído em muito.

Casa RBS

Com um espaço exclusivo e cobertura integrada, o Grupo RBS reafirma seu compromisso com o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul. Até sexta-feira (14), serão transmitidos diretamente da Casa RBS os programas Gaúcha Atualidade e Gaúcha Mais, da Rádio Gaúcha, além do Hashtag ATL e ATL Hits, da Atlântida.

O espaço institucional também será palco de três edições do Campo em Debate, em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado, Farmtech e Aprosoja, todas mediadas pela jornalista Gisele Loeblein.