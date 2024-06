No atual Plano Safra, 63% do crédito para agricultura empresarial foi de juro livre 

Perto do anúncio do novo Plano Agrícola e Pecuário 2024/2025 — previsto para terça (25) e quarta-feira (26) da próxima semana —, a expectativa é saber as cifras e as condições que serão disponibilizadas para os financiamentos do setor. Estudo feito pela Federação da Agricultura do Estado (Farsul) mostra que das últimas 11 safras para cá os recursos com juro controlado (ou seja, com percentual definido que conta com a participação da União na equalização) vêm perdendo espaço, e os de taxa livre (em que não há aporte público), ampliando.