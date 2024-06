A Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira (19), o projeto de lei que perdoa ou adia o vencimento de parcelas de financiamentos rurais tomados por empreendimentos localizados nos municípios do Rio Grande do Sul com estado de calamidade pública ou situação de emergência reconhecida pelo governo federal em áreas atingidas pela enchente do mês passado. O texto segue para o Senado.