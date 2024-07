“São uma engrenagem importante para a economia”, diz secretário estadual de Desenvolvimento sobre as cooperativas

As cooperativas terão um papel fundamental para o período de reconstrução da economia do Rio Grande do Sul após a enchente de maio. É esta a conclusão do secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul, Ernani Polo. Em entrevista, ele comenta sobre as negociações com o governo federal e a criação de um plano estratégico para setores do agro, um dos grandes afetados pela catástrofe climática.