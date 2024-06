Há um ano, o Rio Grande do Sul vivenciava o primeiro de uma série de eventos climáticos extremos que provocariam centenas de mortes, com repetição em setembro e novembro de 2023 e maio deste ano. Até então, o ciclone que atingiu com mais força Caraá, no Litoral Norte, era o episódio de enxurrada com mais vidas perdidas em décadas recentes. Por conta da passagem desse ciclone 16 pessoas perderam a vida no RS, sendo cinco em Caraá.