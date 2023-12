O Rio Grande do Sul ferveu por três anos seguidos de seca e altas temperaturas. Quando pareceu que seria brindado por uma trégua do tempo, foi varrido por ventanias e submergiu em sucessivas inundações provocadas por tempestades de proporções e impactos históricos que transformaram 2023 em um símbolo do “novo normal” climático. Três episódios especialmente violentos de temporais deixaram mais de 70 vítimas, espalharam destruição e revelaram a necessidade de melhorias nos sistemas de prevenção e de alertas contra desastres naturais.