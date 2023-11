O El Niño durará até ano que vem, indicou a Organização Meteorológica Mundial (OMM), da Organização das Nações Unidas (ONU). O documento, publicado esta quarta-feira (8), afirma que a probabilidade do fenômeno durar até abril é de 90%. No Rio Grande do Sul, isso deve significar chuva acima da média e temperatura elevada pelo restante da primavera e também todo o verão.