No penúltimo dia de 2023, várias famílias gaúchas ainda estão em busca dos itens para compor a ceia de Ano-Novo. O Mercado Público de Porto Alegre registrou movimento intenso neste sábado (30). Segundo a equipe de segurança do estabelecimento, a estimativa é de que pelo menos 25 mil pessoas circulem ao longo do dia no local.