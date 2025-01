Músico Renato Tommaso, roadie da Jota Quest, morre aos 54 anos

O músico Renato Tommaso , roadie da banda Jota Quest, morreu no domingo (29), aos 54 anos. A causa da morte não foi divulgada.

"Grande amigo, um pai de família exemplar, baixista incrível, super profissional, parceiro de infindáveis papos sobre música, futebol, cultura e tudo que viesse à tona", diz a publicação, assinada pela "Família Jota Quest". O roadie interrompe uma jornada de 18 anos com a banda.

Colega de banda de Tommaso, o vocalista do grupo Rogério Flausino, também fez uma homenagem ao amigo, que era baixista, em seu perfil no Instagram.

O velório do músico está ocorrendo nesta segunda-feira (30) à tarde, no Cemitério da Saudade, em Belo Horizonte. O sepultamento está marcado para as 16h30min.