Veia empreendedora Centenas de venezuelanos viram microempresários no RS: "Estou fazendo o que a vida me pede para sobreviver" Contando com cursos de empreendedorismo e capital inicial ofertados por entidades de assistência migratória, venezuelanos veem negócio próprio como alternativa de sustento, sobretudo para mulheres que chefiam lares no Brasil