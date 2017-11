- Rússia aumenta restrições à carne importada do Brasil

- A Netflix rompeu contrato com o ator Kevin Spacey, protagonista da série "House of Cards", depois de uma série de acusações de assédio sexual contra ele.

- Reduziu para 28,7 mil o número de pontos sem energia elétrica no Rio Grande do Sul.

- A Susepe e a Brigada Militar negaram, nesta sexta-feira (03), a presença de detentos ligados a facções na Penitenciária Estadual de Canoas.

- A Fifa suspendeu nesta sexta-feira (03) o atacante peruano Paolo Guerrero, do Flamengo, após resultado positivo em exame antidoping.

- A defesa do ex-ministro Geddel Vieira Lima protocolou petição no Supremo Tribunal Federal solicitando acesso ao número de telefone da pessoa que ligou para a Polícia Federal e indicou a localização do imóvel utilizado para armazenar os R$ 51 milhões atribuídos a ele.

- O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, foi sorteado relator do pedido de interpelação judicial protocolado pelo Estado do Rio de Janeiro contra o ministro da Justiça, Torquato Jardim.

- O Rio Grande do Sul é o estado brasileiro com mais pessoas incluídas na lista de procurados internacionalmente da Interpol.

- A localização de um corpo na Zona Sul de Porto Alegre, na madrugada deste sábado (04), eleva para 15 o número de homicídios registrados no Estado durante o feriadão de Finados.

- Imóveis apreendidos pela Operação Lava Jato e que pertenciam ao ex-doleiro Alberto Youssef renderam R$ 8,9 milhões em leilões.

- Depois do Inep, ligado ao Ministério da Educação, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, também entrou com pedido para que volte a valer a regra segundo a qual, quem desrespeitar os direitos humanos na prova de redação do Enem, poderá receber nota zero.