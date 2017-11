O site Globoesporte.com informou que a substância encontrada no exame antidoping falhado por Paolo Guerrero é a benzoilecgonina, principal metabólito da cocaína. O centroavante foi suspenso provisoriamente por 30 dias nesta sexta-feira (3) pela Comissão Disciplinar da Fifa por conta de um exame positivo de doping após o jogo entre Peru e Argentina, no dia 5 de outubro, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo da Rússia.