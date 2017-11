Fazia alguns meses que Ayrton Senna havia falecido em um acidente na Fórmula 1; menos tempo ainda que a Seleção Brasileira tinha conquistado o tetra nos Estados Unidos; e tivera também a eleição de Nelson Mandela como primeiro presidente negro da África do Sul na mesma época. Alguns fatos importantes ocorridos há mais de 20 anos. Pois é justamente este tempo de tabu que o Flamengo amarga diante do Grêmio em jogos em Porto Alegre pelo Brasileirão .

Os clubes se enfrentam neste domingo, na Arena, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de ambos estarem focados na reta final das competições internacionais (Libertadores e Sul-Americana respectivamente), a promessa é de um jogo movimentado. Além de jogar em casa, contando com o apoio da torcida, o time de Renato tem mais elemento a seu favor: uma invencibilidade de 23 anos. Desde 1994, o Flamengo não deixa a capital gaúcha com uma vitória sobre o Grêmio pelo Brasileirão.