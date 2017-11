Quadro Social do Grêmio na Arena registra movimento constante de torcedores

O Grêmio já sente parte do efeito que a classificação à final da Libertadores gerou em seu quadro social. Em menos de 48 horas após a confirmação na vaga da decisão com o Lanús, o clube registrou mil novos sócios-torcedores, elevando o total de associados para 86,5 mil.

Segundo o gerente do quadro social, Harrison Vianna, boa parte das novas associações foi feita através da internet. O movimento de torcedores na esplanada da Arena também é constante para se associar ao clube. Assim, o clube mantém otimismo em atingir o número de 100 mil sócios até o dia 22 de novembro, data do jogo de ida da grande decisão com o Lanús, na Arena.