Não passa de janeiro a presença de Arthur no Grêmio . Já existe uma proposta de 30 milhões de euros na mesa de Romildo Bolzan , trazida por Jorge Machado, representante do jogador. O clube não aceitou. Aguarda um provável leilão europeu. Espera vender o jogador por 40 milhões de euros, cerca de R$ 160 milhões.

Seria a maior venda do futebol gaúcho de todos os tempos. Imagine que, no começo do ano, o departamento de futebol não contava com o volante. Pelo que fiquei sabendo, só foi testado por um pedido pessoal do presidente, admirador do seu futebol.