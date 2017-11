Nos próximos três meses, o Grêmio pode levantar um trio de taças internacionais de bastante expressão. Daria média de um título por mês. Nada mau para que, até a Copa do Brasil do ano passado, amargava 15 anos de seca.Além da Libertadores e do Mundial até dezembro, tem ainda a Recopa nos dias 7 e 21 de fevereiro, conforme o calendário de 2018 da Conmebol.

Bem, faz todo o sentido o pleito do Grêmio de até 42 inscrições no Gauchão. É muito jogo, com férias no meio. Pode ser que o Grêmio perca para o Lanús na final da Libertadores e o calendário alivie até o fim do ano, é claro.