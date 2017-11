– É do meu caráter, sempre deixei claro desde o incio da negociação de que iria renovar. Minha intenção nunca foi sair de graça. Pelo que o Grêmio me proporcionou para realizar meus sonhos, jogar grandes campeonatos e conquistar títulos. Sou muito grato ao Grêmio. Nada mais justo do que dar esse retorno. Estávamos conversando a algum tempo. Era acertar os detalhes. Não tive pressa para sair, deixei todos bem tranquilos para acertamos os detalhes – disse, antes de falar sobre como as negociações ocorreram:

– Durante este período ficou como se meu procurador estivesse por trás de tudo. Eu falava com ele e com a direção. Para mim era um assunto chato, só queria jogar. Sempre falava das minhas condições. O Jair Peixoto é meu empresário e tinha que brigar por mim, como o advogado do Grêmio brigaria pelo clube. Sempre tentei ajudar falando o que queria. O Grêmio aceitou o que eu pedi, com a intermediação dele. É normal. Falei as condições que eu queria e o Grêmio aceitou. A decisão foi minha, foi justo – completou.