A concretização da renovação de Luan ganhou fôlego no último sábado, na volta de Guayaquil. Do final de semana até terça-feira (31), foram reuniões diárias entre o CEO do Grêmio, Carlos Amodeo, e o representante do jogador, Jair Peixoto. Na terça, as duas partes fecharam os números finais e, na quarta-feira (1), na concentração no Hotel Laghetto, antes do jogo contra o Barcelona, aconteceu a tão aguardada assinatura.