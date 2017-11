Com a confirmação do Grêmio na final, a decisão da Copa Libertadores está definida. Os dois jogos serão disputados no fim do mês: dia 22, a Arena recebe a partida de ida entre Grêmio e Lanús, e a finalíssima será na semana seguinte, dia 29, em La Fortaleza, na cidade de Lanús, ao sul de Buenos Aires.