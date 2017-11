Omar Freitas / Agencia RBS

A classificação à final da Libertadores renderá muitos lucros ao Grêmio. Não só dentro de campo, mas também fora. Com a alta procura nas últimas semanas, o quadro social do clube já traçou uma meta: chegar a 100 mil sócios até o dia 22, quando ocorrerá o jogo de ida com o Lanús na Arena.

O gerente do quadro social, Harrison Vianna, mantém o otimismo de que a meta será atingida. Na semana passada, após o jogo com o Barcelona, no Equador, o clube registrou 85 mil sócios ativos, sua maior marca na história. Desde então, mais 500 pessoas, mesmo sem possibilidade de ver o jogo de volta da semifinal com os equatorianos, se associaram, já pensando na final da competição.

— Temos três semanas até o jogo, tenho esperanças de que a gente chegue neste número. O ânimo e a empolgação da torcida são enormes — observa Vianna.

Se chegar a 100 mil sócios, a receita mensal que ingressa nos cofres do clube, que hoje é de R$ 6 milhões, pode encostar na faixa de R$ 7 milhões. O clube, inclusive, voltará a fazer nesta sexta-feira associações das modalidades isentas da aquisição de ingressos.

Esta tem sido a estratégia de alguns torcedores para garantir lugar no primeiro jogo da final. Mas, neste caso, é necessário pagar três mensalidades antecipadamente.

— Muita gente está fazendo isso. E estamos fazendo a cobrança de três mensalidades para que não seja só uma aquisição de ingresso. O torcedor paga o quadro social de forma consciente, não para ir a um só jogo — completa Vianna.