Omar Freitas / Agencia RBS

A boa fase do Grêmio em 2017 fez o clube atingir uma marca histórica em seu quadro social. Desde quarta-feira passada, quando ocorreu o jogo de ida com o Barcelona de Guayaquil, no Equador, pela semifinal da Libertadores, foram registradas mais duas mil associações, o que fez o total de sócios saltar para 85 mil.

É o maior número de sócios registrados na história do clube. O gerente do quadro social, Harrison Vianna, comemora os números. E lembra que o último pico de associações tinha ocorrido no ano passado, em meio às finais da Copa do Brasil conquistada sobre o Atlético-MG, quando o Grêmio tinha 80 mil sócios ativos.

— É o recorde de sócios na história do Grêmio. Vale lembrar que a gente não tem "base suja". Este número é de associados com, no máximo, quatro meses de atraso na mensalidade — conta Vianna.

No momento, somente as modalidades de sócio torcedor ouro e diamante, em que se paga mensalidade para desconto no ingresso, estão disponíveis ao torcedor. As associações das modalidades isentas da aquisição de ingressos estarão abertas a partir de 3 de novembro.

Para o jogo de volta desta quarta-feira pela semifinal, contra o Barcelona de Guayaquil, que ocorrerá na Arena, os ingressos já estão esgotados. Uma nova corrida por bilhetes se iniciará caso a classificação à final seja confirmada - os adversários possíveis seriam os argentinos River Plate e Lanús.