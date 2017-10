Divulgação / Barcelona-EQU

A delegação do Barcelona-EQU, que tinha previsão inicial de desembarque em Porto Alegre às 11h desta segunda-feira, teve de pernoitar na Bolívia por problemas na documentação do voo fretado, que saiu de Guayaquil e fez escala em Santa Cruz de La Sierra. O avião, que também teve atraso na decolagem do Equador, não teria obtido permissão para pouso no Aeroporto Salgado Filho. Contatada por GaúchaZH, a Infraero está averiguando o caso.

A delegação do Barcelona permanece na cidade boliviana. E ainda não há previsão definida para o embarque a Porto Alegre. De toda forma, a programação do clube na Capital, que previa treino fechado às 19h no Beira-Rio, fica comprometida.

O diretor da comissão de futebol do Barcelona, Aquiles Alvarez, explicou à Rádio Huancavilca, do Equador, falou sobre os problemas de logística do clube equatoriano no deslocamento a Porto Alegre.

— Não há nenhum problema termos que ficar na Bolívia. Se complicou um pouco a saída em Guayaquil, mas são coisas que saem das nossas mãos — disse, antes de completar: — A companhia (aérea) não tem nada que ver. No Equador, entenderam mal como teria que ser a documentação.

O grupo embarcou em Guayquil às 15h de domingo. Às 23h, chegou em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, onde faria uma rápida escala. As mudanças de planos foram divulgadas pelo Twitter do clube horas depois, por volta da uma da manhã, afirmando que a chegada a Porto Alegre havia sido remarcada para a tarde.