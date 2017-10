Conmebol / Divulgação

O jogo de volta da fase semifinal da Copa Libertadores da América, entre Grêmio e Barcelona-EQU, na quarta-feira, em Porto Alegre, estará nas mãos do chileno Roberto Tobar. Dois conterrâneos o auxiliam nas linhas laterais, Carlos Astroza e Christian Schiemann. O quarto árbitro é o paraguaio Mario Diaz de Vivar.

Os árbitros de vídeo (VAR - Video Assistant Referee) serão o chileno Julio Bascuñan e o paraguaio Milciades Saldivar. O venezuelano Jesús Valenzuela será o assistente do árbitro de vídeo (AVAR - Assistant Video Assistant Referee), o que cuida basicamente dos impedimentos.

Na Fifa desde 2011, melhor árbitro do Chile nas temporadas de 2013 e 2014 e com atuações na Libertadores, Sul-Americana e Eliminatórias da Copa do Mundo da Rússia de 2018, Roberto Andrés Tobar Vargas, 39 anos, tem a fama de ser um árbitro duro, disciplinador e que costuma desafiar os jogadores que mais reclamam durante os 90 minutos.

Em dois momentos e tensos no ano passado, o boliviano Pablo Escobar, do The Strongest, e o uruguaio Mathías Riquero, do chileno Iquique, acusaram Tobar de os ter chamado para brigar depois das partidas, antes de deixar o gramado.

Escobar contou para a imprensa boliviana que chileno Tobar, muito indignado, o convidou para uma briga no túnel do Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia, depois de uma discussão. O jogador reclamou da atuação do árbitro.