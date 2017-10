O jogo desta quarta-feira (1º), na Arena, muito provavelmente confirmará a participação do Grêmio na grande final da Libertadores de 2017. A torcida está tão embalada com a vitória por 3 a0 em Guayaquil contra o Barcelona, que existe uma preocupação para o jogo da volta na Arena. Como a aglomeração de gremistas eufóricos será grande nos arredores do estádio antes da partida, com todos querendo apoiar o time, a EPTC, com Comando de Policiamento da Capital e a 9° BPM, está fazendo um pedido para não causar qualquer tipo de atraso na chegada dos jogadores. O seguinte comunicado foi enviado a direção do Grêmio.