O Grêmio abre a semana mais decisiva da temporada reforçando o discurso antieuforia, inaugurado ainda em Guayaquil, depois da goleada de 3 a 0 contra o Barcelona, na abertura da semifinal da Libertadores. A elástica vantagem, a maior já obtida por um clube visitante nesta etapa da competição, ficará na mente apenas dos torcedores, garantiram, depois do empate em 2 a 2 contra o Avaí, o técnico Renato Portaluppi e o vice de futebol Odorico Roman.

Renato sequer chegou a projetar a partida de quarta-feira, em que a Arena deverá receber mais de 50 mil torcedores. O último levantamento indica que dificilmente sobrarão ingressos para serem colocados nas bilheterias a partir desta segunda. Todos eles foram vendidos de forma antecipada para associados e públicos em geral, inclusive o lote extra.

Indagado se o volante Michel, pela atuação segura em Florianópolis, garantia vaga no time, disse que apenas nesta segunda-feira (30) passaria a projetar a escalação. Jailson, com maior sequência de jogos e atuações convincentes, candidata-se a seguir ao lado de Arthur, mas já é certo que o mistério será mantido pelo treinador, como de hábito, até 45 minutos antes do início do jogo.

Ao responder sobre a declaração de Jorge Almirón, técnico do Lanús, segundo a qual não será complicado passar pelo Grêmio, caso as duas equipes se enfrentem, Renato também foi breve e evitou polemizar:

— Não tenho o que falar. Tenho que pensar no Barcelona para chegar na próxima fase.

Odorico Roman foi mais enfático ao garantir que os jogadores irão encarar com a seriedade o confronto com os equatorianos. Observou que o futebol é repleto de histórias de vantagens que foram revertidas. No caso do jogo na Arena, o adversário precisará devolve a goleada de 3 a 0 para forçar uma decisão em cobranças de pênaltis.

— Não tem euforia, isso fica para a torcida. O grupo está consciente das dificuldades. O Barcelona não é semifinalista de graça — afirmou o dirigente.

Ainda que tivesse elogiado o desempenho do time misto, Renato não deixou de lamentar as falhas nos dois gols marcados pelo Avaí. Ao ceder o empate, o Grêmio deixou de aproximar-se do líder Corinthians e praticamente ficou fora de uma disputa que a equipe paulista terá com Palmeiras e Santos até o final do Brasileirão. Derrotado de novo, o Corinthians confirma a previsão de queda feita pelo técnico do Grêmio. O acerto da projeção, contudo, não foi suficiente para tornar mais feliz o domingo do treinador.

— Não tem equipe no mundo que vá ganhar todos os jogos e ser campeã. O Corinthians até poderá ficar com o título, mas terá uma briga feia com o Palmeiras. Infelizmente, eu sabia que o meu Grêmio também iria tropeçar — disse Renato.

O bom desempenho na Ressacada faz do atacante Everton novamente uma boa alternativa para os próximos jogos da Libertadores. No mínimo, como um reserva confiável para Fernandinho. Ele aponta um defeito que o fez ficar atrás na disputa pela vaga que pertencia a Pedro Rocha, hoje no futebol russo.